PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 16 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre le PSG et Marseille (4.80)

Et si Marseille avait un énorme coup à jouer ce soir lors du « Classique » ? Les Olympiens arrivent avec de la confiance suite à leur succès sur la pelouse du Sporting Portugal en Ligue des Champions. Ils se sont bien rattrapés de leur défaite au Vélodrome la semaine dernière contre l’AC Ajaccio. Le PSG, on en a beaucoup parlé, est dans une crise interne et peut-être que les joueurs pourraient ne pas pratiquer leur meilleur football. C’est ce qu’il s’est passé ces derniers matches avec trois nuls consécutifs. Je pense qu’il pourrait y en avoir un quatrième pour une énorme cote de 4.80 !

