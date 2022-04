PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 17 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Paris ne perd pas face à Marseille et les deux équipes marquent et but de Messi (3.15)

Le PSG doit saisir chaque occasion de se réconcilier avec ses supporters. Rien de tel qu’un « Classique » pour réaliser un bon match. Avec un trio d’attaquants qui se trouve et combine enfin ensemble, les Parisiens ont fait des ravages à Clermont et face à Lorient. Sur ces deux rencontres les statistiques de Mbappé, Neymar et Messi sont folles. Le Français a planté cinq buts pour quatre passes décisives, le Brésilien a marqué cinq fois et l’Argentin a servi quatre fois ses partenaires. Enfin ! Je m’attends à une très belle rencontre du PSG. Pour assurer je vous propose de jouer le 1N avec les deux équipes qui marquent. Et comme il revient en forme, je vois le but de Leo Messi pour une cote de 3.15 !

