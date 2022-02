PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 17 février – Ligue Europa Conférence

Mon pronostic : Marseille bat Qarabag, plus de 2,5 buts et Milik marque (2.35 via MYMATCH)

A 21h, Marseille entame son long périple en phase finale de la Ligue Europa Conférence face à Qarab. Pour ce seizième de finale aller, les Marseillais sont très largement favoris chez eux. Ils se doivent de l’emporter, eux qui font partie des favoris pour soulever le trophée. Après une lourde défaite en Coupe de France, ils se sont repris en championnat en l’emportant à Metz grâce à Bakambu et Milik, auteur d’une retournée magnifique pour donner les trois points à son club. Je pense qu’il va de nouveau s’illustrer ce soir. Le Polonais est en train de retrouver la confiance. Je vois du spectacle au Vélodrome avec au moins trois buts dans ce duel. Si vous cumulez tous ces paris, c’est un MyMatch coté à 2.35 qui vous attend !

