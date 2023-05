PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 18 mai – Ligue Europa

Mon pronostic : le Bayer Leverkusen ne perd pas contre l’AS Rome et les deux équipes marquent (2.25)

Solide lors du match aller à domicile, la Roma s’est imposée sur le plus petit des scores (1-0) grâce à un but d’Edoardo Bove. Finalement cela n’est pas un mauvais résultat pour le Bayer Leverkusen qui n’aura donc qu’un but à remonter devant son public. Les Allemands, 7e de Bundesliga, restent sur trois journées sans victoire en championnat et semblent se concentrer sur la Ligue Europa. Je pense qu’ils vont forcément marquer un but dans cette rencontre et qu’ils sont même capables de se qualifier (2.40). Pour prendre moins de risques, je vous propose de parier sur le 1N avec les deux équipes qui marquent. On sait que les clubs allemands ouvrent le jeu et cela ne m’étonnerait pas que des joueurs comme Dybala ou Abraham s’engouffrent dans la brèche. Un pari coté à 2.25 !

Pariez sur Bayer Leverkusen – AS Rome ici !