PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 18 mai – Ligue Europa

Mon pronostic : match nul entre le FC Séville et la Juventus (3.25)

La Juventus peut s’estimer heureuse d’avoir pu égaliser face au FC Séville lors de la demi-finale aller. Les Turinois y sont parvenus dans les toutes dernières secondes de la partie grâce à Gatti. UN moindre mal avant ce déplacement en Espagne pour le retour. On connaît la grande amitié du FC Séville avec la C3 qu’elle a remporté six fois entre 2006 et 2020, un record. Les Andalous visent donc une nouvelle finale et partent avec l’avantage mais la « Juve » ne va pas venir à l’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan pour subir. Je pense que l’on va assister à une rencontre serrée entre deux éuqipes proches. Je vous propose donc de jouer le nul au bout des quatre-vingt-dix minutes pour plus que tripler la mise. De manière plus risquée, je vous suggère de faire un autre petit ticket sur la victoire du FC Séville aux tirs au but (9.00) !

