PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 19 février – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon gagne à Lens et les deux équipes marquent (3.50)

C’est une très belle rencontre qui nous attend à 17h. Les Lyonnais sont dans une très bonne période avec quatre victoires lors des cinq dernières journées. Après leur revers à Monaco, les Gones se sont bien relancés face à Nice (2-0) et sont revenus à cinq points de la 3e place occupée par les Aiglons. Il faudra capitaliser sur ce succès en déplacement alors que c’est justement le point faible de cette équipe lyonnaise qui n’est que la 14e équipe à l’extérieur. Les Lensois ont une longueur de retard sur leurs adversaires du jour et restent, eux aussi, sur un succès face à Bordeaux. Une victoire qui leur a fait du bien après deux défaite d’affilées. Je pense que ce sera une rencontre spectaculaire entre ces deux clubs que je vois marquer. Je crois que Lyon va s’imposer tout de même car Lens ne me paraît pas assez solide défensivement. Un pari coté à 3.50 !

