PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 19 février – Ligue 1

Mon pronostic : 1-1, 1-2, ou 1-3 entre Toulouse et Marseille (3.15)

Toulouse m’impressionne depuis la reprise. Les Toulousains n’ont perdu que deux fois en huit journées sur les pelouses du Paris Saint-Germain (2-1) et de Marseille justement. Au Parc des Princes, ils avaient ouvert le score et méritaient mieux. Au Vélodrome, en proposant du jeu, le Téfécé s’était fait punir (6-1). Mis à part cela, il y a eu des victoires contre Ajaccio, Auxerre, Strasbourg, Troyes puis la dernière face à Rennes (3-1). L’OM est donc prévenu et va devoir se méfier. Cela ne sera pas la même chose qu’au match aller. Je pense tout de même que les Marseillais peuvent l’emporter. Je vous propose donc un score exact multichance : 1-1, 2-1 ou 3-1 en faveur des Olympiens pour plus que tripler la mise !

