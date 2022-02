PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 1er février Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Lyon et Marseille (3.30)

Ce match est crucial d'un point de vue sportif pour les deux clubs : Lyon peut revenir à hauteur du top 5 et Marseille peut reprendre la deuxième place du classement et passer devant Nice. Les Lyonnais présente une équipe fortement diminuée offensivement mais le reste du onze de départ tient la route. Marseille est moins handicapé mais il ne faut pas croire que cela sera une partie de plaisir pour les Phocéens. Je pense qu'il y aura beaucoup de tension en début de partie et je me dis que l'on pourrait assister à un match assez fermé. En pronostic sec, je pars sur un match nul (3.30) et je conseille aux plus prudents de miser sur le N2 (Marseille ne perd pas) avec moins de trois buts dans la rencontre (2.40) !

