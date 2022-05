PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 1er mai – Ligue 1

Mon pronostic : Monaco bat Angers, au moins trois buts dans la rencontre dont un de Ben Yedder (2.40)

L’ASM est lancée comme une bombe en cette fin de saison avec une série parfaite de six victoires lors des six dernières journées. Tout va bien pour les Monégasques qui doivent enchaîner pour espérer une place sur le podium et rester au contact de Rennes vainqueur hier contre Saint-Etienne. Même avec l’absence de Tchouameni je pense que Monaco a les armes pour s’imposer contre une équipe angevine qui ne met plus un pied devant l’autre et n’a gagné qu’une seule fois lors de ses treize derniers matches pour trois nuls et neuf défaites ! Je vois la dixième arriver aujourd’hui donc je vous propose la victoire de l’AS Monaco avec au moins trois buts dont un de Ben Yedder qui plante très souvent pour une cote de 2.40 !

Pariez sur Monaco – Angers ici !