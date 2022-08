PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 2 août – Ligue des Champions

Mon pronostic : Monaco bat le PSV et les deux équipes marquent (3.60)

A 20h, l’ASM joue son premier match de la saison et a déjà la pression avec une double confrontation pas évidente à gérer. Les deux équipes se connaissent bien car elles se sont affrontées en phase de poules de la dernière Ligue Europa. Les Monégasques étaient allés s’imposer aux Pays-Bas deux buts à un avant un score nul et vierge au retour à Louis-II. Il faudra donc s’appuyer sur ces deux matches mais attention, l’ASM a perdu Aurélien Tchouaméni qui avait énormément d’influence sur le jeu monégasque. De plus, le PSV Eindhoven a déjà lancé sa saison de la meilleure des manières en remportant la Supercoupe contre l’Ajax (5-3). Un festival de buts qui me conforte dans l’idée que les deux équipes vont marquer ce soir. Je pense également que Monaco est capable de résisteret de s'imposer pour une très belle cote (3.60) !

Pariez sur Monaco – PSV ici !