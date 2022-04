PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 2 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Nice ne perd pas contre Rennes et les deux équipes marquent, Delort ou Gouiri buteur (3.40)

Ce sont des Aiglons offensifs qui accueillent les Rennais à 17h ! Selon la composition probable des équipes, Christophe Galtier devrait aligner quatre attaquants et c’est quelque chose qui me plaît. Si Nice s’est beaucoup appuyé sur une bonne défense cela devrait nous donner un autre style de jeu tout à l’heure. Dans ce match très important pour la course à la Ligue des Champions, les Niçois doivent se remettre à gagner après un nul et une défaite. Rennes va très bien avec huit victoires sur les onze dernières rencontres. Cependant je ne vois pas l’OGC Nice perdre aujourd’hui. Le club va beaucoup mieux à domicile. Je pense que les deux équipes vont marquer tout de même. Pour faire encore plus gonfler la cote, je vous conseille de miser sur une réalisation de Gouiri ou de Delort (3.40)

