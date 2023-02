PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 2 février – Coupe d’Italie

Mon pronostic : la Lazio ne perd pas sur la pelouse de la Juventus et les deux équipes marquent (2.75)

Les Turinois ont pris un énorme coup sur la tête avec ce retrait de quinze points en championnat. La Juve était partie pour terminer dans le top 4 et finalement il n’en sera rien. Je pense donc que la Lazio a un coup à jouer même en déplacement. Les Turinois restent sur un revers face à Monza en Série A (2-0) tandis que la Lazio n’a plus perdu depuis cinq rencontres avec notamment une gifle infligée au Milan AC (4-0). En championnat, la Juventus s’était imposée 3-0 à l’Allianz Stadium face aux Romains mais cette fois, la donne a changé. J’irais plutôt sur le N2 avec les deux équipes qui marquent. Je pense que la Lazio peut se qualifier et rejoindre l’Inter en demi-finale.

Pariez sur Juventus – Lazio ici !