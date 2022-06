PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 2 juin – Ligue des Nations

Mon pronostic : pas de vainqueur entre l’Espagne et le Portugal (3.35)

C’est une très belle affiche qui nous attend ce soir pour le groupe 2 de la Ligue A. L’Espagne et le Portugal s’affrontent et tenteront de trouver la faille. Sur leurs quatre dernières confrontations on compte autant de matches nuls dont trois 0-0 et un autre spectaculaire (3-3) lors de la Coupe du Monde 2018 avec un légendaire triplé de Cristiano Ronaldo. Lors des matches amicaux qui ont suivi entre ces deux équipes, le spectacle n’était pas au rendez-vous mais aujourd’hui, avec de l’enjeu, je pense qu’on devrait tout de même voir des buts. Je vois tout de même un match nul entre l’Espagne et le Portugal. On est en fin de saison, les organismes sont fatigués. Un pari coté à 3.35 !



