PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 2 mars – Coupe du Roi ½ finale aller

Mon pronostic : le Real Madrid ne perd pas contre Barcelone et les deux équipes marquent (2.00)

Pour ce troisième Clasico de la saison, le FC Barcelone arrive diminué à Madrid. Xavi devra composer sans Pedri, Dembélé et Lewandowski. Sans eux la puissance offensive du Barça ne fait plus aussi peur d’autant que les résultats récents ne sont pas rassurants. Les Catalans ont été éliminé de la Ligue Europa par Manchester United la semaine dernière avant de perdre à Almeria en championnat ce week-end. Le Real, lui, a étrillé Liverpool à Anfield (5-2) avant de prendre un point en supériorité numérique lors du derby contre l’Atletico (1-1). Je pense que les hommes d’Ancelotti peuvent s’imposer mais je me couvrirais avec le 1N et les deux équipes qui marquent pour doubler la mise.

