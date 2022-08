PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 20 août – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille bat Nantes et Milik buteur (2.50)

Après un match très moyen à Brest, les Marseillais se doivent de faire bien mieux au Vélodrome contre une équipe de Nantes pas au mieux en ce début de saison. Les Olympiens restent tout de même sur un très beau succès à domicile face à Reims (4-1) et je m’attends à une rencontre sérieuse des hommes de Tudor. Muet pour le moment et discret dans le jeu, je ne m’inquiète pas pour Milik que je vois retrouver le chemin des filets ce soir. Ce n’est qu’une question de temps et avec toutes ses qualités de finition je miserais sur son but. Les Nantais ont tenu le nul contre le LOSC la semaine dernière après un 0-0 à Angers lors de la première journée. Je m’attends donc à un succès marseillais et un but de Milik pour une cote de 2.50 !

