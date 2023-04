PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 20 avril – Ligue Europa Conférence

Mon pronostic : Nice ne perd pas contre Bâle, les deux équipes marquent et but de Moffi (3.80 via MYMATCH)

Je pense et je souhaite que l’OGC Nice se qualifie en demi-finale de cette Ligue Europa Conférence. Dernier club français encore engagé dans une compétition européenne, Nice a concédé le nul lors du match aller à Bâle. Moffi, énorme lors de cette rencontre, devrait une nouvelle fois débuter à la pointe de l’attaque niçoise. Je m’attends à une rencontre serrée. Les Bâlois ont prouvé qu’ils étaient capables d’être efficace offensivement. Je vous propose donc de miser sur le fait que Nice ne perde pas au bout des quatre-vingt-dix minutes, les deux équipes marquent avec une réalisation de Terem Moffi. Un MYMATCH coté à 3.80 !

