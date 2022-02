PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 20 février - Ligue 1

Mon pronostic : Bordeaux ne perd pas contre Monaco (2.00)

Avec l'arrivée de David Guion sur le banc bordelais, on devrait voir des Girondins différents. On connaît les difficultés de Bordeaux en défense. Ce devrait donc être la priorité du nouveau coach. Avec soixante-et-un buts concédés, personne ne fait pire dans notre championnat. Pourtant offensivement, cela n'est pas mauvais avec trente-six réalisations. La lanterne rouge a donc besoin de points pour essayer de sortir de la zone de relégation. Cela va être compliqué face à des Monégasques qui chercheront à entrer dans le top 5 ! Le club de la Principauté reste sur un triste score nul et vierge contre Lorient. Je pense que Bordeaux est capable d'obtenir un résultat à domicile, c'est pourquoi la possibilité de doubler la mise avec le 1N me plaît beaucoup !

