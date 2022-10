PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 20 octobre – Ligue Europa

Mon pronostic : Arsenal bat le PSV et au moins trois buts dans le match (1.98)

Leader en Premier League et dans son groupe de Ligue Europa, les Gunners affichent une forme impressionnante. Ils n’ont perdu qu’une seule fois depuis le début de saison, sur la pelouse de Manchester United (3-1) et ont gagné leurs douze autres rencontres. Difficile d’imaginer un autre scénario ce soir même si l’adversaire peut poser des problèmes. Le PSV est 2e du groupe avec deux points de retard et fonctionne évidemment bien en Eredivisie avec huit succès et deux défaites et une moyenne de plus de trois buts marqués par match. Je vois les Gunners s’imposer avec plus de 2,5 buts dans la rencontre (1.98). Pour faire gonfler la cote, je vous propose même de miser sur le 2-1, 3-1 ou 4-1 (3.45).

Pariez sur Arsenal – PSV ici !