PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 21 avril – Liga – Espagne

Mon pronostic : la Real Sociedad ne perd pas contre le FC Barcelone et les deux équipes marquent (2.40)

En clôture de la 33e journée de Liga, la Real Sociedad accueille le FC Barcelone. Le Barça ne va pas fort en ce moment et reste dur deux défaites consécutives. Une en Ligue Europa contre l’Eintracht Francfort et une autre en championnat face à Cadix. Deux énormes contre-performances pour les Catalans qui vont devoir redresser la barre. Ce sera très compliqué chez un club qui reste sur cinq matches sans défaite et qui vise le top 5. La Real Sociedad est actuellement 6e avec deux longueurs de retard sur le Betis Séville et cinq sur son adversaire du soir. Je m’attends à un beau duel entre ces deux équipes. Je jouerais le 1N avec les deux équipes qui marquent pour une belle cote de 2.40 !

Pariez sur Real Sociedad – Barcelone ici !