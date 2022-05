PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 21 mai – Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Marseille et Strasbourg (3.60)

C’est une rencontre très difficile à pronostiquer. Les deux équipes doivent l’emporter pour aller au bout de leur rêve. La Ligue des Champions pour Marseille, la Ligue Europa pour Strasbourg. Ce sera donc une rencontre très tendue entre ces deux clubs. A l’aller l’OM est allé s’imposer à la Meinau (2-0) et on pourrait croire que cela sera facile pour les Olympiens mais ils sont moins bons chez eux qu’en déplacement. C’est pourquoi je tenterais un gros coup en misant sur le nul (3.60). Un résultat qui n’arrangerait personne et pourrait sortir le RCSA du top 5 et laisserait l’OM à la 3e place si Monaco ne perd pas.

Pariez sur Marseille – Strasbourg ici !