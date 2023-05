PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 21 mai – Ligue 1

Mon pronostic : 1-1, 1-2 ou 1-3 entre Auxerre et le PSG (3.25)

Ce ne sera pas une rencontre facile pour le Paris Saint-Germain. L’AJ Auxerre ne va rien lâcher et pourrait bien inquiéter Paris. Les Bourguignons ont un point d’avance sur le FC Nantes et faire un résultat contre le PSG les rapprocherait du maintien. Je ne crois pas qu’ils sont capables de s’imposer car la puissance offensive parisienne est trop importante. De plus, en fonction du résultat de Lens, les Parisiens pourraient déjà être sacrés champions ce soir. Je vous conseille de miser sur un score exact multichance via le MYMATCH : 1-1, 1-2 ou 1-3 pour une cote de 3.25 !

Pariez sur Auxerre – PSG ici !