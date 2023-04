PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 22 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Lens ne perd pas contre Monaco, les deux équipes marquent et Openda ou Ben Yedder buteur (2.80 via MYMATCH)

C’est le match à ne pas perdre pour chacune de ces deux équipes. Lens et Monaco sont respectivement 3e et 4e du championnat avec deux points d’écart. Les Sang-et-Or auraient pu lutter pour le titre s’ils étaient parvenus à s’imposer au Parc des Princes la semaine dernière mais l’expulsion d’Abdul Samed a tout changé. Cela ne doit rien enlever à la bonne forme de Lens qui avaient enchaîné quatre victoires avant ce revers. Ils ont une belle occasion de repasser devant Marseille qui se déplace à Lyon demain. Cependant, la motivation est la même pour l’AS Monaco qui a pris dix points sur les douze derniers possibles et pourrait, en cas de succès, monter sur le podium. C’est pourquoi je vois une très belle rencontre ce soir entre ces deux clubs qui devraient tous deux marquer. Je donnerais un avantage à Lens à domicile. Pour faire gonfler la cote, je vous propose de rajouter le but d’Openda ou de Ben Yedder.

