PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 22 avril Série A - Italie

Mon pronostic : victoire de Naples face à la Lazio (2.07)

Match très important ce soir entre le 5e et le 6e du championnat. La Lazio est dans une très bonne période avec cinq victoires consécutives mais elles étaient toutes sur des adversaires du bas de tableau. Il ne faut donc pas se reposer dessus. Les Romains ont quand-même remporté le match aller (2-0) à domicile. Les Napolitains aussi sont en forme avec une seule défaite sur leurs neuf dernières rencontres mais c’était contre la Juventus (2-1) et deux nuls face à l’Inter (1-1) et contre Sassuolo (3-3). C’est pourquoi je vais leur faire confiance ce soir, d’autant qu’ils pourraient revenir à deux points de la Juve et croire en une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Je vois les deux équipes marquer et donc je miserais sur une victoire (2-1, 3-1 ou 4-1) de Naples pour une cote de 4.50 !

