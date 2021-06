PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 22 juin sur Croatie – Ecosse

Mon pronostic : l’Ecosse ne perd pas et les deux équipes marquent (2.40)

La victoire est impérative pour l’une ou l’autre des deux sélections pour espérer être en huitièmes de finale. La Croatie est décevante depuis plusieurs années et n’est plus au niveau pour aller loin dans une grande compétition. Les deux premiers matches l’ont prouvé avec une défaite face à l’Angleterre (1-0) et un nul contre la République Tchèque (1-1). Les Ecossais ont un avantage non négligeable ce soir en évoluant à domicile, à Glasgow. Le public présent va pousser son équipe pour que l’aventure continue. Je pense que cela va jouer et c’est pourquoi je me dirigerais vers le fait que l’Ecosse ne perde pas cette rencontre. Je pense également que les deux équipes vont marquer. Elles vont devoir se découvrir à un moment donné pour aller chercher la qualification. On risque de voir un match un peu fou notamment dans le dernier quart-d’heure. Un combiné côté à 2.40 !

