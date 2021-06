PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 23 juin sur Portugal – France

Mon pronostic : victoire de la France face au Portugal (2.20)

La France doit se remobiliser ! Le piètre match nul contre la Hongrie n’a pas rassuré du tout alors que la victoire contre l’Allemagne nous avait donné encore plus d’espoirs en nous montrant une équipe injouable. Je pense que l’échec lors de la dernière rencontre peut être bénéfique pour les Bleus qui sont redescendus sur terre. Il est toujours difficile de démarrer dans une compétition mais cette fois il va falloir finir le travail. Non seulement, la première place du groupe offrirait un parcours plus facile en phase éliminatoire. Mais en plus, en cas de victoire, il serait possible d’éliminer le Portugal et donc le vainqueur du dernier Euro, ce qui serait une très bonne chose dans la perspective d’une victoire finale. C’est pourquoi je vous conseille la victoire de la France pour cette rencontre. Un pari sec mais très bien coté à 2.20 !

