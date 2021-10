PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 23 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Lille bat Brest, plus de 2,5 buts et David marque (3.55)

Les Lillois doivent se remettre de la défaite à Clermont lors de la dernière journée de championnat. Ils ont ensuite tenu le nul chez eux face au FC Séville en Ligue des Champions (0-0). Le début de saison, on le répète chaque semaine, est très compliqué pour les champions en titre qui ne sont que onzième du classement. Pour relativiser, le podium n’est qu’à trois petites longueurs et pour espérer le combler, la réception de Brest est une très bonne opportunité. Les Bretons n’ont toujours pas gagné et sont avant-derniers à égalité de points avec Saint-Etienne. Je pense donc que Lille va s’imposer avec beaucoup de buts dans cette rencontre. Pour faire gonfler la cote, je miserais sur un homme en forme : Jonathan David. Le Canadien a déjà planté six fois cette saison.

Pariez sur Lille – Brest ici !