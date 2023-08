PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 24 août - Ligue Europa Conférence

Mon pronostic : Lille gagne, +2,5 buts dans le match et David buteur (2.15)

Rijeka se débrouille bien en championnat avec trois victoires en quatre matchs et une défaite contre l'Hajduk Split. Ils ont également très bien négocié leur début de campagne européenne lors des deux premiers tours face à des équipes du Kosovo et des Îles Féroé. Face à Lille, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. De plus, leur coach, Sergej Jakirović a signé lundi soir au Dinamo Zagreb. Hier, le club ne savait toujours pas qui allait être sur le banc face à Lille. Les Dogues, déjà supérieurs sur le papier, doivent profiter de cette situation confuse pour prendre l'avantage dès le match aller, et éviter une potentielle surprise au match retour. Déjà buteur ce week-end face à Nantes, Jonathan David pourrait marquer à nouveau ce soir.

