PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 24 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg ne perd pas à Lille et les deux équipes marquent (2.35)

Les Strasbourgeois réalisent une saison très intéressante et sont 4e de Ligue 1 avant cette journée, à égalité de points avec Rennes et Monaco. Julien Stéphan fait un travail exceptionnel à la tête de cette équipe qui est devenue très difficile à battre. Le Racing reste sur onze rencontres sans défaite. Ce n’est pas la même chose pour Lille qui a perdu lors des deux dernières journées face à Lens et à Reims sur le score de deux buts à un. Je pense que cela pourrait de nouveau arriver. Je me couvrirais quand même avec le N2 et les deux équipes marquent pour une cote de 2.35 !

Pariez sur Lille – Strasbourg ici !