PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 24 février – Ligue Europa Conférence

Mon pronostic : un remplaçant marseillais marque sur la pelouse de Qarabag (2.50)

Après leur victoire au Vélodrome lors du match aller (3-1), les Marseillais partent avec l’avantage pour se qualifier mais attention tout de même à ce déplacement périlleux en Azerbaïdjan. Qarabag a failli réaliser un bon coup en réduisant l’écart en fin de rencontre avant que Payet ne vienne marquer un nouveau but pour prendre une avance plus confortable. Tant mieux pour les Olympiens qui vont arriver plus sereins et devoir tenir le score pour ne pas se faire peur. Qarabag va pousser dans son stade où ce club est invaincu depuis le début de saison pour trois nuls et onze victoires. Ce ne sera pas une rencontre facile pour Marseille mais je pense que l’équipe de Sampaoli va se qualifier. Je miserais donc sur le N2 avec les deux équipes qui marquent. Avec les joueurs qui devraient être présents sur le banc de touche, je jouerais aussi le but d’un remplaçant pour une très belle cote de 2.50 !

