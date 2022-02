PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 24 février – Ligue Europa

Mon pronostic : match nul entre Naples et Barcelone (3.45)

Tenus en échec au Camp Nou lors du match aller, les Barcelonais devront se montrer au moins aussi bons qu’à Valence pour se qualifier. Les Blaugranas ont réalisé une très bonne partie ce week-end chez le 12e de Liga. Aubameyang a marqué un triplé qui va lui faire le plus grand bien. Maintenant les Napolitains aussi ont des certitudes. Même s’ils restent sur trois nuls de suite toutes compétitions confondues, ils demeurent sur le podium de Série A. A domicile le Napoli est la 2e meilleure équipe de son championnat derrière l’Inter et a battu Leicester en phase de poules (3-2). Ce sera une rencontre très serrée et je n’arrive pas à me décider pour l’une ou l’autre de ces deux équipes. Je miserais sur le nul pour une très belle cote de 3.45 !

