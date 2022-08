PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 25 août – Ligue Europa Conférence

Mon pronostic : Nice bat le Maccabi Tel-Aviv et Gouiri marque (2.60)

Le début de saison de l’OGC Nice est très compliqué. Les Aiglons n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre et ont perdu lors de leurs deux derniers matches à Clermont (1-0) et donc en barrages aller en Israël (1-0). Les Niçois n’ont pas été récompensés de leur domination. Ils ont compté plus de tirs mais sont tombés sur un très bon gardien du Maccabi Tel-Aviv, Peretz. Cette fois, à l’Allianz Riviera je m’attends à une réaction franche de Nice qui doit absolument l’emporter pour espérer aller en phase de poules. Je miserais donc sur un succès niçois. Pour faire gonfler la cote, je vois bien Gouiri marquer, lui qui réalise un triste début de saison. Je pense qu'il pourrait se réveiller. D'ailleurs je vous porpose même un autre pari avec Gouiri et Delort buteurs pour plus que quintupler la mise (5.10) !

