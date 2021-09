PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 25 septembre – Ligue 1

Mon pronostic : Nice s’impose à Saint-Etienne (2.30)

Avant-derniers de Ligue 1, les Stéphanois doivent absolument réagir. Mercredi, à Monaco, ils ont manqué de chance avec l’expulsion de leur gardien Etienne Green et le montant touché par Bouanga pourtant auteur du but de l’égalisation alors que son équipe était déjà en infériorité numérique. Cela n’empêche que c’est la quatrième défaite consécutive pour les Verts qui m’inquiètent beaucoup pour la suite de la saison. Les Niçois ont connu leur première défaite à Lorient (1-0). Une petite surprise tout de même alors que Galtier et ses hommes s’étaient montrés impressionnants jusqu’à maintenant. Toujours est-il que je pense que les Aiglons, à Saint-Etienne, peuvent l’emporter. Une cote très intéressante de 2.30 !

