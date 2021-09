PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 25 septembre – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg bat Lille (2.80)

Match très intéressant à suivre à 19h. Les Lillois ont enfin gagné face à Reims (2-1) après deux défaites de rang en championnat. Burak Yilmaz, s’il n’a pas marqué, a sorti le grand jeu avec deux passes décisives. Le LOSC aura besoin de lui pour enfin décoller cette saison. Cependant les Strasbourgeois sont très bons et Julien Stéphan semble avoir trouvé la bonne formule avec cinq défenseurs. Ils restent sur deux succès d’affilés face à Metz (3-0) et à Lens (0-1). Je pense qu’ils sont capables d’en remporter un troisième. Pour aller plus loin je vous conseille même cette victoire avec un clean-sheet, pourquoi pas 1-0, 2-0 ou 3-0 pour une cote magnifique de 4.10 !

