PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 27 avril Ligue des Champions - 1/2 finale

Mon pronostic : Chelsea ne perd pas contre le Real et moins de 2,5 buts (2.10)

Match très compliqué à pronostiquer ce soir pour cette première demi-finale aller de Ligue des Champions ! Le Real est sur une série extraordinaire de dix-sept matches sans défaite de rang. Même si les derniers ont été compliqués, la puissance madrilène dans la reine des coupes n’est plus à démontrer. Ils ont éliminé l’Atalanta et Liverpool aux tours précédents. Ce soir ils devront faire sans plusieurs cadres. Ramos est absent tout comme Ferland Mendy et Valverde. Cela pourrait peser face à Chelsea qui est très solide défensivement. Thomas Tuchel a solidifié l’arrière-garde des Blues. Cela leur a servi lors des double-confrontations contre l’Atletico Madrid et le FC Porto. C’est pourquoi je ne les vois pas perdre ce soir avec peu de buts dans la rencontre. Je vous conseille donc ce N2 avec moins de 2,5 buts dans la rencontre pour plus que doubler la mise (2.10) !



