PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 27 février – Ligue 1

Mon pronostic : l’OM s’impose 1-0, 2-0 ou 3-0 à Troyes (3.00)

Sans manquer de respect à cette équipe troyenne, l’OM se doit de l’emporter chez un adversaire beaucoup plus faible. L’ESTAC joue le maintien, est le premier non-relégable mais quatre équipes se tiennent avec le même nombre de points aux quatre dernières places. Marseille est en lice pour une qualification directe en Ligue des Champions et il serait très judicieux de remettre la marche en avant après la défaite inquiétante face à Clermont la semaine dernière. Cela a débuté par un succès à Qarabag (0-3) en Ligue Europa Conférence. Aux Olympiens de confirmer cela. Je pense qu’ils en sont largement capables et qu’ils se doivent aussi de ne pas prendre de but. C’est pourquoi je vous propose de parier sur une victoire 1-0, 2-0 ou 3-0 des hommes de Sampaoli pour tripler la mise !

Pariez sur Troyes – Marseille ici !