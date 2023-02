PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 28 février – Coupe de France

Mon pronostic : Lyon bat Grenoble, plus de 2,5 buts dans la rencontre dont un de Moussa Dembélé (2.85 via MYMATCH)

Lyon a de grandes chances d’accéder aux demi-finales de la Coupe de France en recevant au Parc OL Grenoble. Les Lyonnais sont dans une bonne période avec cinq victoires, deux nuls et une seule défaite. Celle-ci était inquiétante le 17 février sur la pelouse d’Auxerre mais les Gones se sont repris à Angers en s’imposant (3-1). Attention tout de même à cette équipe grenobloise qui réalise une bonne saison en Ligue 2 avec une 8e place. Toutefois, Grenoble connaît un petit coup d’arrêt en ce moment avec une série de trois rencontres sans victoire mais est parvenu à prendre un point contre le leader, Le Havre. Cependant, je ne trouve pas que cela était impressionnant. Dans leur stade, je pense que les Lyonnais vont l’emporter avec plus de 2,5 buts dans le match. Pour faire encore plus gonfler la cote, je vous suggère de miser sur une réalisation de Dembélé. Un MYMATCH coté à 2.85 !

