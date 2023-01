PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 29 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : 1-1, 2-1 ou 3-1 entre le PSG et Reims avec un but de Mbappé (5.90 via MYMATCH)

Le PSG ne montre pas grand-chose depuis la reprise. Beaucoup de joueurs ont participé à la Coupe du Monde et cela peut expliquer cette méforme. C’est pourquoi je pense qu’il y a un coup à tenter. Cette équipe de Reims est très difficile à manœuvrer et a déjà posé des problèmes au club parisien à l’aller avec un 0-0. De plus elle a une puissance offensive intéressante avec notamment Balogun qui devrait être titulaire. Je me couvrirais tout de même avec un score multichance de 1-1, 2-1 ou 3-1. Au Parc des Princes, les Parisiens sont capables de l’emporter mais je pense qu’ils vont encaisser un but. Pour faire gonfler cette cote, je vous propose évidemment une réalisation de Kylian Mbappé pour un MYMATCH coté à 5.90 !

Pariez sur PSG – Reims ici !