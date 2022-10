PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 29 octobre - Ligue 1

Mon pronostic : le PSG bat Troyes 2-1, 3-1 ou 4-1 (4.00)

Impressionnant en Ligue des Champions avec un succès spectaculaire 7-2, le Paris Saint-Germain s'est fait plaisir et a montré qu'il pouvait littérallement écraser des adversaires plus faibles lorsqu'il en avait l'envie. Il faudra garder cette mentalité tout à l'heure face à Troyes. Je pense que les Troyens pourraient trouver la faille dans la défense parisienne qui est le point faible du club de la capitale. L'ESTAC est une équipe qui me plaît bien, avec des volontés offensives et du talent. Je pense tout de même que le PSG va s'imposer au Parc des Princes. Je m'attends à ce que les Parisiens mènent pour entrer ensuite dans la gestion, eux qui ont une rencontre importante à disputer mercredi soir à Turin. Je vous propose donc de miser sur le 2-1, 3-1 ou 4-1 pour quadrupler la mise !

Pariez sur PSG - Troyes ici !