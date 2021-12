PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 4 décembre – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas face à Brest et les deux équipes marquent (2.00)

Match très intéressant à suivre à 17h entre l’OM et Brest. Cette équipe bretonne est très attachante et en pleine forme. Elle est invincible en ce moment avec cinq victoires de suite et surtout elle a marqué lors de tous ses matches de championnat. Seul le Bayern Munich a réalisé cela en Europe, c’est dire l’exploit des Brestois. Marseille aussi va mieux avec deux succès de rang sur la plus petite des marges contre Troyes et à Nantes cette semaine. Milik, longtemps blessé, revient en forme petit à petit, je lui ferais confiance pour cet après-midi. Je me couvrirais pour cette rencontre en pariant sur le fait que l’OM ne perde pas avec les deux équipes qui marquent pour doubler la mise !

