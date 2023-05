PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 4 mai – Série A – Italie

Mon pronostic : l’Udinese ne perd pas contre Naples (2.15)

L’Udinese n’a certes plus rien à jouer en cette fin de saison mais accrocher le futur champion est un objectif à atteindre. Je m’attends donc à une grosse rencontre de la part du 13e de Série A qui n’était pas passé loin d’une remontée incroyable à l’aller en revenant de 3-0 à 3-2 en fin de match. Naples n’est plus la même équipe qu’il y a quelques mois et son nul face à la Salernitana lors de la dernière journée le prouve. C’est pour cela que j’ai envie de tenter ce soir en pariant sur le fait que l’Udinese ne perde pas à domicile pour plus que doubler la mise !

