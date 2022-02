PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 5 février – Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Saint-Etienne et Montpellier (3.25)

Privé de Savanier et de Mavididi, l’effectif de Montpellier arrive bien amoindri dans le Chaudron. D’ailleurs la période n’est pas bonne pour le MHSC qui n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues avec notamment une élimination en Coupe de France la semaine dernière à Marseille. Cependant malgré ces absences, les Montpelliérains doivent prendre des points chez le dernier du championnat. Saint-Etienne vient de se faire sortir de la coupe par Bergerac ! On aurait pu penser que cela allait mieux après un succès à Angers (1-0) en Ligue 1. Leur seule victoire lors des huit dernières journées. Je pense tout de même que le trident offensif Bouanga/Khazri/Boudebouz peut faire mal. Je miserais donc sur le nul pour plus que tripler la mise !

Pariez sur Saint-Etienne – Montpellier ici !