PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 5 mars – Ligue 1

Mon pronostic : Lyon ne perd pas contre Lorient et les deux équipes marquent (1.96)

Je pense qu’il ne faut pas prendre trop de risques sur cette rencontre. L’OL n’est pas l’équipe la plus facile à pronostiquer. Les Lyonnais ne sont jamais très rassurants à l’image de leur saison très compliquée. Cependant la période est très bonne pour les Gones qui n’ont perdu qu’une seule rencontre sur les neuf dernières disputées. Lorient ne va vraiment pas bien en ce moment et je ne vois pas les Merlus l’emporter en déplacement. Je me couvrirais avec le 1N et les deux équipes qui marquent pour presque doubler la mise !

