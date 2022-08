PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 6 août – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg ne perd pas contre Monaco et les deux équipes marquent (2.35)

Malgré une saison plus que réussie, les Strasbourgeois ne sont pas parvenus à terminer dans le top 5, la faute à un lourd revers lors de la dernière journée (4-0) à Marseille. En 2022, le Racing est tout simplement invaincu à domicile et la Meinau ressemble à une forteresse imprenable. Cela doit rester le cas. Ce sera évidemment compliqué contre Monaco, 3e du dernier exercice mais je me dis que les Monégasques auront la tête ailleurs. Ils sont engagés en qualification pour la Ligue des Champions et joueront mardi à Eindhoven un match retour ô combien important après le nul à Louis-II (1-1). C’est pourquoi je miserais sur le fait que Strasbourg ne perde pas avec les deux équipes qui marquent (2.35) !

