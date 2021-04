PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 6 avril Ligue des Champions

Mon pronostic : Liverpool ne perd pas contre le Real Madrid et les deux équipes marquent (2.15)

Gros choc à suivre ce soir entre les Madrilènes et les Reds qui partent légèrement favoris pour cette rencontre. Liverpool a éliminé Leipzig au tour précédent puis semble sorti de sa période très compliquée durant laquelle le club anglais avait perdu six duels sur huit disputés. Depuis la victoire au match retour en huitième de finale, les hommes de Klopp ont remporté les deux journées qui ont suivi en championnat. Lors de la dernière, ils ont été très solides sur la pelouse d’Arsenal en s’imposant facilement (0-3). Le Real est en grande forme avec onze rencontres consécutives sans défaite et a disposé de l’Atalanta au tour précédent. Cette fois cela sera plus compliqué face au vainqueur 2019. C’est pourquoi je vous propose Liverpool qui ne perd pas. Pour faire gonfler la cote, je vois les deux équipes marquer. Les deux effectifs ont des gros problèmes défensifs. Le Real devrait faire sans Sergio Ramos et il manque Van Dijk, Joe Gomez et Matip du côté de Liverpool. Un combiné qui pourrait vous permettre de plus que doubler la mise (2.15) !

Pariez sur Real Madrid – Liverpool !