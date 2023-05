PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 6 mai – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas à Lens, les deux équipes marquent, Openda ou Sanchez buteur (3.60 via MYMATCH)

Dans ce duel pour la 2e place, je donnerais un léger avantage à l’OM. Les Olympiens se comportent très bien en déplacement avec une seule défaite cette saison en Ligue 1 (au Parc des Princes), pour trois nuls et douze victoires. Mais attention car Lens est la meilleure équipe du championnat à domicile avec quatorze succès, un nul et un revers. C’est pour cela que j’imagine une très belle rencontre ce soir. Je miserais tout de même sur le fait que l’OM ne perde pas avec les deux équipes qui marquent. Pour une cote encore plus importante, je vous suggère de parier sur un but d’Openda ou de Sanchez.

