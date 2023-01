PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 7 janvier – Coupe de France

Mon pronostic : Marseille s’impose contre Hyères (match délocalisé à Martigues), plus de 2,5 buts et Dieng marque (1.62)

Les Marseillais devraient se montrer sérieux et appliqués pour ce duel délocalisé à Martigues contre le club de Hyères. L’OM a souvent eu du mal en affrontant des « petite » équipes dans son histoire en Coupe de France. Cette fois, je pense que les Olympiens sont avertis et qu’ils vont faire respecter la logique en s’imposant. La cote est forcément très basse et pour essayer de la gonfler un peu, je vous propose déjà de miser sur le plus de 2,5 buts. Non seulement je m’attends à une démonstration de la puissance offensive marseillaise mais aussi cela permet de se couvrir au cas où les Hyérois parviennent à marquer. Ensuite j’irais sur un buteur avec Dieng. Il devrait être titulaire en attaque tout à l’heure (15h30) et je pense qu’il pourrait s’illustrer à l’instar de beaucoup d’autres joueurs. Un MYMATCH coté à 1.62, à mettre, pourquoi pas, dans un combiné plus large.

