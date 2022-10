PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 8 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille bat Ajaccio 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.15)

Enfin ! L’OM est enfin parvenu à s’imposer en Ligue des Champions cette semaine face au Sporting Portugal. Les Olympiens ont donc repris confiance et mis fin à la malédiction en profitant des erreurs portugaises. Les joueurs d’Igor Tudor viennent donc d’enchaîner deux succès après celui à Angers la semaine dernière. Surtout ils peuvent mettre la pression sur le PSG en prenant la première place au moins pour quelques heures. L’AC Ajaccio n’y arrive pas en Ligue 1 et est tout au fond du classement avec seulement quatre points pris et déjà sept défaites. Difficile de voir les Corses rivaliser avec les Marseillais au Vélodrome. Je m’attends à une rencontre sérieuse de l’OM avec un succès 1-0, 2-0 ou 3-0 pour une cote de 2.15.

