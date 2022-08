PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 9 août – Ligue des Champions

Mon pronostic : Monaco se qualifie pour les barrages sur la pelouse du PSV (2.10)

Auteur d’un match aller assez moyen, l’ASM s’en est tout de même sorti avec un nul grâce à l’égalisation d’Axel Disasi à dix minutes de la fin de la rencontre. Les Monégasques se sont faits peur mais ils ont rassuré beaucoup de monde en s’imposant lors de la 1ère journée de Ligue 1 à Strasbourg. Je ne m’attendais pas à cette victoire, surtout à la Meinau, mais les joueurs de Philippe Clément se sont montrés à la hauteur et sont prêts pour le combat de ce soir à Eindhoven. Attention évidemment au PSV qui reste sur un succès 4-1 contre le FC Emmen et possède une attaque de feu. Je m’attends à une belle rencontre ainqi qu'à des Monegasques au niveau pour aller pour loin dans la compétition. Je vous propose donc de sauter sur la cote de la qualification de l’ASM qui vous permet de plus que doubler la mise (2.10).

