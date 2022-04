PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 9 avril – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes gagne à Reims et Laborde marque (3.25)

Il est difficile d’imaginer les Rennais perdre alors qu’ils sont dans la course pour le top 3 et une qualification historique en Ligue des Champions. Les Bretons n’ont pas le droit de perdre des points chez une équipe du bas de tableau. Alors oui ce ne sera pas facile, Reims reste sur trois nuls consécutifs à domicile contre Lyon, Strasbourg et Brest. Les hommes d’Oscar Garcia sont très solides défensivement mais ont plus de mal en attaque avec seulement un but inscrit lors des trois dernières rencontres. C’est pourquoi je miserais sur le succès de Rennes. Avec deux buteurs en pleine forme, je pencherais pour une réalisation de Laborde. Un pari coté à 3.25 !

