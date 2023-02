PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 9 février – Coupe de France

Mon pronostic : tirs au but entre Lorient et Lens (3.55)

La question est de savoir comment les Lensois vont prendre cette rencontre. Le RC Lens compte de nombreux absents pour ce duel dont la suspension de Danso. De plus, selon les compositions probables, Franck Haise va faire tourner en mettant ses meilleurs buteurs (Sotoca, Openda et Saïd) sur le banc. Il faudra donc être vigilant sur le onze de départ qui tombera une heure avant le coup d’envoi (21h). C’est pourquoi Lorient a toutes ses chances. Les Merlus restent sur un nul contre Angers (0-0) alors que Lens n’a plus gagné depuis trois rencontres. Je miserais donc sur le nul à la fin du temps réglementaire entre ces deux clubs pour plus que tripler la mise.

Pariez sur Lorient – Lens ici !